Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Essais

Dépasser la mort

Myriam Watthée-Delmotte

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
C'est grâce aux mots que l'on cesse d'être seul face à la mort. Mais d'abord, ils manquent : quand la mort s'abat, elle abasourdit, elle frappe de mutité. C'est alors que les écrivains peuvent venir en aide et répondre au besoin de faire sens pour que quelque chose soit sauvé du gouffre. Face à la tombe, la littérature donne aux endeuillés une voix et le sentiment d'une communauté. Elle est ainsi au coeur de ce qui constitue le propre de l'homme, seul être vivant à offrir des funérailles à ses morts. Myriam Watthee- Delmotte propose ici un essai très documenté et parsemé des plus beaux mots de la littérature de langue française.

Par Myriam Watthée-Delmotte
Chez Actes Sud Editions

|

Auteur

Myriam Watthée-Delmotte

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Critique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Dépasser la mort par Myriam Watthée-Delmotte

Commenter ce livre

 

Dépasser la mort

Myriam Watthée-Delmotte

Paru le 04/03/2026

272 pages

Actes Sud Editions

8,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782330218096
9782330218096
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.