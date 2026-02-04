Supercommunication

Une simple conversation pourrait-elle changer votre vie ? Demander une augmentation. Apaiser un conflit. Consoler un ami. Et s'il suffisait de mieux écouter pour mieux se faire entendre ? En s'appuyant sur des recherches en psychologie et neurosciences, Charles Duhigg a décrypté le secret de ces beaux parleurs qui savent, en quelques mots, créer un lien, inspirer confiance et transformer les dialogues les plus banals en moments décisifs. L'important est de distinguer le type de conversation dans lequel vous vous trouvez - pragmatique, émotionnelle, sociétale - pour s'adapter et mieux se connecter. A vous de faire de chaque échange une opportunité.