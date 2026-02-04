Inscription
#Essais

Supercommunication

Charles Duhigg

ActuaLitté
Une simple conversation pourrait-elle changer votre vie ? Demander une augmentation. Apaiser un conflit. Consoler un ami. Et s'il suffisait de mieux écouter pour mieux se faire entendre ? En s'appuyant sur des recherches en psychologie et neurosciences, Charles Duhigg a décrypté le secret de ces beaux parleurs qui savent, en quelques mots, créer un lien, inspirer confiance et transformer les dialogues les plus banals en moments décisifs. L'important est de distinguer le type de conversation dans lequel vous vous trouvez - pragmatique, émotionnelle, sociétale - pour s'adapter et mieux se connecter. A vous de faire de chaque échange une opportunité.

Par Charles Duhigg
Chez Flammarion

|

Auteur

Charles Duhigg

Editeur

Flammarion

Genre

Communication interpersonnelle

Retrouver tous les articles sur Supercommunication par Charles Duhigg

Commenter ce livre

 

Supercommunication

Charles Duhigg trad. Santiago Artozqui

Paru le 04/02/2026

365 pages

Flammarion

10,70 €

ActuaLitté
9782080141163
