#Roman francophone

Conquistadors

Eric Vuillard

1532. Francisco Pizarre et ses hommes traversent les Andes. La chute de l'Empire inca sera un épisode inaugural de notre conquête du monde. En faire le récit, c'est accompagner ces mercenaires qui cherchèrent fortune et gloire loin de chez eux dans une aventure violente et hasardeuse ; mais c'est aussi entendre le bruit que fait un monde qui s'écroule. Avec une puissance romanesque saisissante, Eric Vuillard montre comment cette épopée flamboyante et brutale ouvre une tragédie qui est la nôtre, et dans laquelle la mappemonde, Dieu, l'or et la poudre vont jouer les premiers rôles. Nouvelle édition.

Par Eric Vuillard
Chez Actes Sud Editions

Auteur

Eric Vuillard

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Littérature française

Conquistadors

Eric Vuillard

Paru le 04/03/2026

448 pages

Actes Sud Editions

10,20 €

9782330218089
