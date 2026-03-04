Conquistadors

1532. Francisco Pizarre et ses hommes traversent les Andes. La chute de l'Empire inca sera un épisode inaugural de notre conquête du monde. En faire le récit, c'est accompagner ces mercenaires qui cherchèrent fortune et gloire loin de chez eux dans une aventure violente et hasardeuse ; mais c'est aussi entendre le bruit que fait un monde qui s'écroule. Avec une puissance romanesque saisissante, Eric Vuillard montre comment cette épopée flamboyante et brutale ouvre une tragédie qui est la nôtre, et dans laquelle la mappemonde, Dieu, l'or et la poudre vont jouer les premiers rôles. Nouvelle édition.