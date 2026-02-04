Inscription
#Beaux livres

Overnight oats

Coralie Ferreira, Caspar Miskin

Que vous soyez pressé, gourmand, sportif ou simplement en quête d'un petit-déjeuner sain, nourrissant et facile à préparer, l'overnight oat est fait pour vous. Un mélange rapide, quelques ingrédients, un bocal, une petite nuit au réfrigérateur et le tour est joué ! Ce mélange de flocons d'avoine, graines de chia, lait et yaourt se décline à l'infini : banane-chocolat, cookie, myrtille-spiruline, tomate-basilic... Découvrez 30 délicieuses recettes sucrées et salées pour transformer votre petit déjeuner en un moment de plaisir et de bien-être.

Par Coralie Ferreira, Caspar Miskin
Chez Hachette

|

Auteur

Coralie Ferreira, Caspar Miskin

Editeur

Hachette

Genre

Cuisine rapide

Overnight oats

Coralie Ferreira

Paru le 04/02/2026

96 pages

Hachette

9,95 €

9782017350460
© Notice établie par ORB
