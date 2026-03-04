Dans les couloirs du Royal Coven, les apparences sont trompeuses... Bien qu'elles pensent avoir déjoué la prophétie, les sorcières sont encore sous le choc des événements des derniers mois. Le Cercle royal de Sa Majesté est sur le point de nommer une nouvelle Grande Prêtresse ; mais cela sera-t-il suffisant pour rétablir l'ordre ? Rien n'est moins sûr, car les sinistres agents gouvernementaux du Cabinet fantôme s'intéressent de près à ce couronnement... The Shadow Cabinet est le deuxième volet de la trilogie The Royal Coven.