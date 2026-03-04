Inscription
The Shadow Cabinet

Juno Dawson

Dans les couloirs du Royal Coven, les apparences sont trompeuses... Bien qu'elles pensent avoir déjoué la prophétie, les sorcières sont encore sous le choc des événements des derniers mois. Le Cercle royal de Sa Majesté est sur le point de nommer une nouvelle Grande Prêtresse ; mais cela sera-t-il suffisant pour rétablir l'ordre ? Rien n'est moins sûr, car les sinistres agents gouvernementaux du Cabinet fantôme s'intéressent de près à ce couronnement... The Shadow Cabinet est le deuxième volet de la trilogie The Royal Coven.

Par Juno Dawson
Chez J'ai lu

|

Auteur

Juno Dawson

Editeur

J'ai lu

Genre

Fantasy

The Shadow Cabinet

Juno Dawson trad. Tiphaine Scheuer

Paru le 04/03/2026

608 pages

J'ai lu

9,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

9782290436127
