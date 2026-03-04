Bons baisers de Londres

La vie de Meredith Sinclair est bien plus palpitante qu'on ne le croit ! A l'heure du thé, elle préside un comité de bienfaisance. A minuit, elle dérobe une rivière de diamants avant d'être pourchassée par des hommes armés. La jeune femme fait partie d'une cellule d'espionnage composée de trois veuves aussi intrépides que patriotes. Cette fois, elle doit enquêter sur un vol d'oeuvre d'art. Et le principal suspect n'est autre que Tristan Archer, un ami d'enfance de Meredith. Sa mission est simple : renouer avec lui pour le confondre...