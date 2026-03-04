Inscription
#Roman francophone

L'affaire de la rue Transnonain

Jérôme Chantreau

La France de 1834 est une poudrière. La monarchie réprime de plus en plus durement les émeutes qui gagnent le pays. A Paris, au milieu de la nuit du 14 avril, l'armée abat les habitants d'un immeuble situé au 12 de la rue Transnonain. Un repaire d'insurgés ? Les victimes sont pourtant des vieillards, des femmes, des enfants... Une paire de bas gît au fond d'un des lits tachés de sang ; ils appartiennent à une fille des rues portée disparue. Elle sait. Le préfet de police lance l'agent Joseph Lutz sur ses traces. Deux cents ans après les faits, Jérôme Chantreau rouvre ce dossier criminel. Il mène l'enquête, redonne vie aux protagonistes de l'un des faits divers les plus tragiques de la capitale et leur rend justice.

Par Jérôme Chantreau
Chez J'ai lu

|

Auteur

Jérôme Chantreau

Editeur

J'ai lu

Genre

XIXe siècle

L'affaire de la rue Transnonain

Jérôme Chantreau

Paru le 04/03/2026

480 pages

J'ai lu

8,90 €

Lire un extrait
9782290427590
