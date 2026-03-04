Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Roman francophone

Le Gorille

Dory Manor

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"Le gorille" c'est le surnom d'Ezer, ancien membre des services secrets israéliens et garde du corps de Moshe Dayan ou encore de Golda Meir. C'est aussi le père de Dory, qui vit aujourd'hui à Berlin avec son compagnon et invective cette figure autoritaire et viriliste, dans une langue qu'ils n'ont pourtant pas en commun - ni la langue maternelle de l'auteur (l'hébreu), ni sa langue paternelle (l'allemand). Libéré de la honte et protégé par le français, Dory révèle un tabou familial, le pénis non-circoncis de son père. Cette transgression de la tradition juive est le point de départ d'une quête identitaire, des origines allemandes à l'assimilation israélienne, via l'hébraïsation des noms et des coutumes à l'orée de la Seconde Guerre mondiale. En entrelaçant leur histoire aux bouleversements politiques du pays, de la création d'Israël aux tentations autoritaires contemporaines, le narrateur dévoile son propre parcours, celui d'un jeune homosexuel épris de littérature. Hospitalisé de force par les siens, il n'aura d'autre choix que de fuir, à Paris puis à Berlin, cette société de gorilles où il ne se sent plus à sa place. Oscillant entre colère et gratitude, révolte adolescente et tentative de pardon, le narrateur s'interroge autant sur la violence de son héritage que sa transmission aux générations futures. En s'appuyant sur les grands écrivains auxquels il a consacré sa vie de traducteur, de Baudelaire à Yourcenar en passant par Descartes, Dory Manor offre une réflexion poignante sur notre besoin de réconciliation et, à travers cette confrontation intime avec le père - symbole d'un Israël conquérant et militarisé -, dresse le portrait d'une société en perte de repères démocratiques et humanistes. Le gorille est un magnifique roman sur l'identité familiale, religieuse, sexuelle et politique, en même temps que l'exploit littéraire d'un écrivain israélien qui a quitté son pays et fait du français sa langue d'écriture.

Par Dory Manor
Chez Grasset & Fasquelle

|

Auteur

Dory Manor

Editeur

Grasset & Fasquelle

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le Gorille par Dory Manor

Commenter ce livre

 

Le Gorille

Dory Manor

Paru le 11/03/2026

320 pages

Grasset & Fasquelle

23,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782246841760
9782246841760
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.