#Album jeunesse

La famille de Peppa

Hasbro

ActuaLitté
Venez retrouver Peppa et sa famille dans 7 histoires incontournables à lire en 5 minutes ! - Un joli livre pour retrouver l'univers tendre et rigolo de Peppa - Des histoires à lire en 5 minutes, idéales avant d'aller se coucher - Des histoires centrées sur chaque membre de la famille, dont EVIE, la petite dernière ! Dès 3 ans Les histoires du recueil : Le bateau à voiles de Papy Pig, La fête des dinos, Peppa visite une grotte, Peppa va aux sports d'hiver, Peppa va au musée des sciences, Peppa fait de l'escalade, Peppa s'occupe de sa petite soeur

Par Hasbro
Chez Hachette

|

Auteur

Hasbro

Editeur

Hachette

Genre

Autres personnages

Retrouver tous les articles sur La famille de Peppa par Hasbro

Paru le 04/02/2026

160 pages

9,95 €

ActuaLitté
9782017282181
