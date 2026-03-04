La caravanière

"Cinquante degrés, pas d'ombre, tout n'est que silence bercé par les pas feutrés des chameaux et le bruit des cordages qui grincent. " Alissa Descotes-Toyosaki est la première femme à "faire" la caravane du sel, commerce millénaire qui traverse le désert jusqu'au Niger. Quatre mois, trois mille kilomètres, du Sahara aux portes de l'Afrique noire. Un seul puits sur sept cents kilomètres. Elle raconte son périple, ses aventures, et le peuple touareg, si indépendant, fier et matriarcal. Son livre a reçu le prix Terres d'ailleurs 2025.