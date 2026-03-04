Watch Your mouth

Grace Tanev. La soeur de son coéquipier. Jaxson n'a absolument pas le droit de la toucher. Et pourtant... Lors de la cérémonie des Trophées à Austin, Jaxson Brittain fait la connaissance de Grace, la petite soeur de Vince. Pendant la soirée, elle le provoque, teste ses limites, cherche à voir jusqu'où le défenseur des Ospreys respectera la distance qui leur est imposée. Mais il tient bon et ne cède pas. Après cette rencontre, il fait tout pour l'oublier... jusqu'au jour où Grace débarque chez Vince, les larmes aux yeux à cause d'un type qui ne la mérite pas. Face à elle, ses résolutions s'effondrent. Pour lui remonter le moral, il lui propose un road trip - une idée impulsive qu'elle accepte aussitôt. La voilà sur le siège passager. Leurs genoux se frôlent, sa proximité le rend fou, et les regards qu'elle lui lance l'invitent clairement à franchir la ligne. Jaxson sait qu'il faut rester sage. Mais avec Grace, le match est perdu d'avance.