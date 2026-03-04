Inscription
#Essais

Mel & Fernande

Mélissa Anton

ActuaLitté
"Ce soir-là, Fernande m'a regardée longuement. Elle a posé sur moi ses yeux clairs, fatigués mais incroyablement présents, et elle a dit, comme on dépose une vérité sur la table, sans pathos, sans peur : "Tant que je peux parler, je suis là. " Elle avait presque cent ans. Moi, j'en avais vingt. Entre nous, il n'y avait pas seulement huit décennies d'écart. Il y avait des silences, des habitudes, une distance que le temps avait installée sans qu'on s'en rende compte. Et pourtant, il y avait la même urgence : ne pas disparaître l'une pour l'autre. Fernande a toute sa tête. Et surtout, une envie folle de transmettre. Ce mot "transmettre" est le fil rouge de ce livre. Pas transmettre du contenu. Pas transmettre une image. Transmettre une vie. Une mémoire. Une dignité". Une histoire d'amour suivie par plus de 2 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux.

Par Mélissa Anton
Chez Fayard

|

Auteur

Mélissa Anton

Editeur

Fayard

Genre

Actualité médiatique France

Mel & Fernande

Mélissa Anton

Paru le 04/03/2026

205 pages

Fayard

20,90 €

ActuaLitté
9782213734415
