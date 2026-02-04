Inscription
#Beaux livres

Cocooning - Marque-pages XXL

Ophélie Ortal

Embarquez dans un univers doux, réconfortant et créatif avec ces 20 marque-pages XXL à colorier, pensé pour les amoureux de cocooning, de lecture et de détente. Ce que vous allez adorer : - 20 marque-pages cosy et uniques : à colorier selon vos envies, chacun inspiré de scènes tendres et apaisantes, idéales pour se relaxer. - Un format XXL : plus grands que des marque-pages traditionnels, ils offrent une belle surface pour le coloriage et une excellente tenue en main une fois découpés. - Un papier épais de qualité : adapté aux crayons de couleur, feutres, stylos gel. - Une découpe facile : les pages sont pensées pour être découpées proprement, prêtes à l'emploi ou à offrir. Un vrai cocon de bien-être à colorier !

Chez Play Bac

Auteur

Ophélie Ortal

Editeur

Play Bac

Genre

Coloriages adultes

Paru le 04/02/2026

40 pages

Play Bac

7,90 €

9791070160053
© Notice établie par ORB
