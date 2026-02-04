Mamie - Marque-pages XXL

Offrez à votre Mamie un moment de douceur et de surprise avec ces 20 marque-pages XXL à colorier façon "coloriages mystère" . Chaque illustration cachée se dévoile peu à peu grâce au coloriage, révélant des messages tendres, des fleurs, des objets du quotidien ou des petits mots d'amour. Une idée cadeau unique, utile, et remplie d'émotions. Ce que vous allez adorer : - 20 marque-pages mystère pleins de tendresse : des motifs, des paysages, des messages tendres et plus encore à découvrir petit à petit. - Un format XXL : plus grands que des marque-pages traditionnels, ils offrent une belle surface pour le coloriage et une excellente tenue en main une fois découpés. - Un papier épais de qualité : adapté aux crayons de couleur, feutres, stylos gel. - Une découpe facile : les pages sont pensées pour être découpées proprement, prêtes à l'emploi ou à offrir. Un moment calme, créatif et plein d'amour.