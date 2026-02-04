Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Manga

Komi cherche ses mots Tome 23

Tomohito Oda, Kevin Stocker, Erwan Lossois

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La Saint-Valentin est là. Le toit du lycée, sous les arbres, l'arrière du gymnase... Des lieux emblématiques pour y déclarer son amour, tous occupés par la passion qui saisit Itan. Pour Komi, Manbagi et Tadano, une journée inoubliable commence tout juste, alors qu'ils devront faire face à leurs sentiments, les transmettre... et voir leur vie se parer de nouvelles couleurs. Komi s'apprête à faire un nouveau pas dans sa lutte contre l'anxiété...

Par Tomohito Oda, Kevin Stocker, Erwan Lossois
Chez Pika Edition

|

Auteur

Tomohito Oda, Kevin Stocker, Erwan Lossois

Editeur

Pika Edition

Genre

Shonen/garçon

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Komi cherche ses mots Tome 23 par Tomohito Oda, Kevin Stocker, Erwan Lossois

Commenter ce livre

 

Komi cherche ses mots Tome 23

Tomohito Oda trad. Kevin Stocker

Paru le 04/02/2026

192 pages

Pika Edition

7,20 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791043305252
9791043305252
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Grande Librairie : avant c'était mieux ? Un autre regard sur hier La classification des livres jeunesse proposée par le RN inquiète auteurs et éditeurs Pouvoir, restructurations, défiance : l’ère Olivennes commence chez Editis La Grande Librairie : quand les écrivains parlent de nos failles
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.