Komi cherche ses mots Tome 23

La Saint-Valentin est là. Le toit du lycée, sous les arbres, l'arrière du gymnase... Des lieux emblématiques pour y déclarer son amour, tous occupés par la passion qui saisit Itan. Pour Komi, Manbagi et Tadano, une journée inoubliable commence tout juste, alors qu'ils devront faire face à leurs sentiments, les transmettre... et voir leur vie se parer de nouvelles couleurs. Komi s'apprête à faire un nouveau pas dans sa lutte contre l'anxiété...