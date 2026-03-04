Inscription
La véritable histoire du test de Bechdel

Iris Brey, Alison Bechdel

Comment Alison Bechdel, l'autrice du roman graphique classique Fun Home, a popularisé le test qui porte son nom ? Comment le test de Bechdel est devenu un instrument de mesure incontournable de l'égalité des sexes au cinéma ? L'essayiste Iris Brey analyse l'impact surprenant d'une simple planche parue en 1985 dans la série underground Dykes to Watch For (Gouines à suivre), et retrace la manière dont elle a donné naissance à un test qui a rendu visible l'absence de femmes sur nos écrans et permis de révolutionner les mentalités et pratiques dans ce médium. En faisant dialoguer l'oeuvre de Bechdel avec celle de Virginia Woolf, Donna Haraway et Ursula Le Guin, Iris Brey inscrit ce test dans une histoire collective et montre comment l'autrice américaine, en quatre romans graphiques qui ont infléchi le champ de la bande dessinée mondiale, a contribué au féminisme et à la visibilité lesbienne.

Par Iris Brey, Alison Bechdel
Chez Editions Denoël

Iris Brey, Alison Bechdel

Editions Denoël

sociologie du genre

La véritable histoire du test de Bechdel

Iris Brey, Alison Bechdel

Paru le 24/02/2026

64 pages

Editions Denoël

8,00 €

9782207188996
