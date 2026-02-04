Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Imaginaire

Gladiator, Goddess

Karolina Kubik, Morgan H. Owen

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
" Une Romantasy saphique audacieuse, sanglante, tumultueuse. " Le Guardian Les Déesses Romaines en ont assez de la domination des Dieux et des Hommes. Pour changer la destinée du monde, elles portent tous leurs espoirs sur une jeune femme exceptionnelle : Gia. Vivant à Pompéi, elle rève de devenir Gladiatrice, ce qui semble impossible. Mais Gia est déterminée. Après des premiers combats glorieux, elle se voit confier la protection de Claudia la sublime fille de l'Empereur Tibère. Alors que le Vésuve gronde, les jeunes filles font face aux complots tout comme à leurs sentiments grandissants. Des sentiments que les Déesses n'avaient pas prévus...

Par Karolina Kubik, Morgan H. Owen
Chez Hugo et Compagnie

|

Auteur

Karolina Kubik, Morgan H. Owen

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Mondes fantastiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Gladiator, Goddess par Karolina Kubik, Morgan H. Owen

Commenter ce livre

 

Gladiator, Goddess

Morgan H. Owen trad. Karolina Kubik

Paru le 04/02/2026

492 pages

Hugo et Compagnie

19,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791042904050
9791042904050
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Grande Librairie : avant c'était mieux ? Un autre regard sur hier La classification des livres jeunesse proposée par le RN inquiète auteurs et éditeurs Pouvoir, restructurations, défiance : l’ère Olivennes commence chez Editis La Grande Librairie : quand les écrivains parlent de nos failles
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.