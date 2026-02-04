Gladiator, Goddess

" Une Romantasy saphique audacieuse, sanglante, tumultueuse. " Le Guardian Les Déesses Romaines en ont assez de la domination des Dieux et des Hommes. Pour changer la destinée du monde, elles portent tous leurs espoirs sur une jeune femme exceptionnelle : Gia. Vivant à Pompéi, elle rève de devenir Gladiatrice, ce qui semble impossible. Mais Gia est déterminée. Après des premiers combats glorieux, elle se voit confier la protection de Claudia la sublime fille de l'Empereur Tibère. Alors que le Vésuve gronde, les jeunes filles font face aux complots tout comme à leurs sentiments grandissants. Des sentiments que les Déesses n'avaient pas prévus...