#Roman étranger

La Chambre de Vilhelm

Ditlevsen Tove, Tove Ditlevsen

ActuaLitté
"Echappé d'un long et malheureux mariage - 51 ans, mais jeune d'esprit - merveilleux fils de quinze ans - nom connu de la littérature danoise - maison de vacances - grand appartement en centre-ville - anéantie temporairement par une dépression nerveuse - de préférence bon conducteur". Abandonnée par son mari Vilhelm, Lise Mundus, une autrice à succès, se met en quête d'un homme qui pourrait rompre sa solitude. La petite annonce qu'elle rédige ne tarde pas à faire l'objet de tous les commérages et la une des journaux danois. Alors que Kurt, un jeune homme indolent, prend ses marques dans le quotidien de Lise et de son fils, celle-ci est hantée par les souvenirs de sa vie conjugale, et de vieux démons ressurgissent. A la fois narratrice et personnage, Tove Ditlevsen creuse ici le sillon de sa Trilogie de Copenhague. Avec la même lucidité désarmante et une autodérision toujours impitoyable, elle nous parle du temps qui passe et emporte nos êtres chers, des idéaux qui se fanent sous nos yeux. Publié un an seulement avant le suicide de l'autrice, La Chambre de Vilhelm est a` la fois une lettre d'adieu et une main tendue à ses lecteurs.

Par Ditlevsen Tove, Tove Ditlevsen
Chez Editions Denoël

|

Auteur

Ditlevsen Tove, Tove Ditlevsen

Editeur

Editions Denoël

Genre

Littérature scandinave

La Chambre de Vilhelm

Ditlevsen Tove, Tove Ditlevsen trad. Christine Berlioz, Laila Flink Thullesen, Laila Flink Thullesen

Paru le 04/03/2026

256 pages

Editions Denoël

22,00 €

9782207187692
© Notice établie par ORB
