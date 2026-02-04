Inscription
#Roman francophone

Black Out

Sylvie G.

Aurait-elle commis l'irréparable ? MIAMI, FLORIDE. Evie McDaniel reprend connaissance à l'hôpital après avoir été trouvée sur les lieux d'une scène de crime. Les preuves l'incriminent pour le meurtre d'un jeune universitaire avec qui elle aurait eu une liaison, mais la jolie enseignante ne se souvient de rien et demeure convaincue de n'avoir jamais été infidèle. Seulement, comment démontrer son innocence quand on ignore tout de cette nuit tragique ? Et puis, si Evie n'est pas de moeurs légères comme on le prétend, pourquoi son fiancé n'éveille-t-il aucun sentiment en elle, alors que son attirance pour Ryan Knight, le policier chargé d'enquêter sur cette affaire, devient irrépressible ?

Par Sylvie G.
Chez Hugo et Compagnie

|

Auteur

Sylvie G.

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Romance sexy

Black Out

Sylvie G.

Paru le 04/02/2026

320 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

9791042902636
