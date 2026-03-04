Inscription
Ces grands-parents qui t'aiment infiniment

Capucine Lewalle, Maud Legrand

Une vibrante déclaration d'amour aux grands-parents. Sur notre planète, il y a plein de grands-parents à qui l'on donne des noms tendres ou surprenants... Mamie, Manou, Nonna, Babouchka, ou Mouty, Papy, Papou, Pépé, Grandpa, ou bien Daddy. Et parmi eux, il y a tes grands-parents qui t'aiment infiniment. Capucine Lewalle présente une joyeuse galerie de grands-parents et met en lumière ce lien si fort qui unit un petit enfant à son aïeul. Une déclaration d'amour à offrir à ceux qui tiennent une place toute particulière dans le coeur des enfants. Un grand format avec couverture cartonnée.

Casterman

Capucine Lewalle, Maud Legrand

Casterman

Casterman

Paru le 04/03/2026

32 pages

12,90 €

