Manga

Mon adolescence explosive Tome 1

Arnaud Takahashi, Tao Nohara

Quand l'adolescence devient un pouvoir incontrôlable ! Raikichi, officier des forces d'autodéfense japonaises, vit seul avec sa fille Haruko sur l'île d'Okinawa depuis le décès de son épouse. Mais l'adolescence de la jeune fille prend une tournure explosive... littéralement ! Haruko détruit tout autour d'elle et affirme ne pas contrôler ses accès de rage. Pour ce père rationnel, difficile d'accepter des propos aussi mystérieux. Jusqu'où ira cette transformation surnaturelle ? Le lien entre père et fille y survivra-t-il ?

Chez Bamboo Editions

Auteur

Arnaud Takahashi, Tao Nohara

Editeur

Bamboo Editions

Genre

Seinen/Homme

Mon adolescence explosive Tome 1

Tao Nohara trad. Arnaud Takahashi

Paru le 04/02/2026

224 pages

Bamboo Editions

7,95 €

Scannez le code barre 9791041114276
9791041114276
