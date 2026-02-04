Mon adolescence explosive Tome 1

Quand l'adolescence devient un pouvoir incontrôlable ! Raikichi, officier des forces d'autodéfense japonaises, vit seul avec sa fille Haruko sur l'île d'Okinawa depuis le décès de son épouse. Mais l'adolescence de la jeune fille prend une tournure explosive... littéralement ! Haruko détruit tout autour d'elle et affirme ne pas contrôler ses accès de rage. Pour ce père rationnel, difficile d'accepter des propos aussi mystérieux. Jusqu'où ira cette transformation surnaturelle ? Le lien entre père et fille y survivra-t-il ?