Manuel d'éducation thérapeutique du patient

Dans cette troisième édition, le lecteur trouvera de nouveaux concepts et modèles fondateurs de l'éducation thérapeutique développementale que l'auteur définit comme un processus qui articule quatre étapes : information, éducation, intégration et développement. L'éducation thérapeutique développementale s'inscrit dans un projet co-construit entre un soignant et un patient où chacun va stimuler la "soignance" chez l'autre en s'adaptant à sa logique. L'objectif pour le patient est de se décentrer de l'entrave de la maladie pour se remettre en contact avec ses potentialités et remobiliser son projet de vie qu'il avait mis à distance, entre parenthèses ou perdu. L'objectif pour le soignant est de se questionner fréquemment sur le sens de ses choix professionnels, ses conceptions du métier, son appétence pour une spécialité, ses valeurs, son rapport à la maladie, à la santé, sa place dans un collectif soignant. L'ouvrage a une triple ambition : Faire un état des lieux actualisé du cadre de référence de l'éducation thérapeutique développementale et le rendre concret dans les pratiques éducatives et pédagogiques ; - Décrire les étapes du cheminement de la personne atteinte de maladie chronique pour adapter l'éducation thérapeutique développementale ; o Développer et illustrer les fondamentaux d'un programme. Structuré en treize séquences didactiques et pédagogiques (quiz auto-formatifs, tableaux de synthèse, outils pédagogiques réactualisés...), l'ouvrage s'appuie sur de nombreux cas cliniques et constitue un véritable support de formation. Public : professionnels de santé et du médico-social, formateurs, étudiants, patients partenaires et pair-aidants.