Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Essais

Manuel d'éducation thérapeutique du patient

Jean-Marie Revillot

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Dans cette troisième édition, le lecteur trouvera de nouveaux concepts et modèles fondateurs de l'éducation thérapeutique développementale que l'auteur définit comme un processus qui articule quatre étapes : information, éducation, intégration et développement. L'éducation thérapeutique développementale s'inscrit dans un projet co-construit entre un soignant et un patient où chacun va stimuler la "soignance" chez l'autre en s'adaptant à sa logique. L'objectif pour le patient est de se décentrer de l'entrave de la maladie pour se remettre en contact avec ses potentialités et remobiliser son projet de vie qu'il avait mis à distance, entre parenthèses ou perdu. L'objectif pour le soignant est de se questionner fréquemment sur le sens de ses choix professionnels, ses conceptions du métier, son appétence pour une spécialité, ses valeurs, son rapport à la maladie, à la santé, sa place dans un collectif soignant. L'ouvrage a une triple ambition : Faire un état des lieux actualisé du cadre de référence de l'éducation thérapeutique développementale et le rendre concret dans les pratiques éducatives et pédagogiques ; - Décrire les étapes du cheminement de la personne atteinte de maladie chronique pour adapter l'éducation thérapeutique développementale ; o Développer et illustrer les fondamentaux d'un programme. Structuré en treize séquences didactiques et pédagogiques (quiz auto-formatifs, tableaux de synthèse, outils pédagogiques réactualisés...), l'ouvrage s'appuie sur de nombreux cas cliniques et constitue un véritable support de formation. Public : professionnels de santé et du médico-social, formateurs, étudiants, patients partenaires et pair-aidants.

Par Jean-Marie Revillot
Chez Dunod

|

Auteur

Jean-Marie Revillot

Editeur

Dunod

Genre

Psychologie de la santé

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Manuel d'éducation thérapeutique du patient par Jean-Marie Revillot

Commenter ce livre

 

Manuel d'éducation thérapeutique du patient

Jean-Marie Revillot

Paru le 04/03/2026

264 pages

Dunod

33,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782100885848
9782100885848
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.