#Manga

Brave Bell Tome 6

Meeb, Okane, Frédéric Malet

ActuaLitté
Entre le coeur et la justice, les desseins d'un fils de yakuza. Les Legal Laugh ont lancé l'assaut sur Shirogane Safety. Ishida, le chef des Brave Bell, laisse Shirahime et ses subordonnés se charger des assaillants afin de s'occuper personnellement de Kuga, son ennemi juré. L'intelligence de Sôji et le courage d'Ishida sont mis à rude épreuve afin de mener à bien un plan risqué contre le monstre de feu ! Au même moment, Shirahime et ses hommes, ainsi que les Brave Bell se heurtent à des Eveillés à la Surpuissance ! C'est alors que vient enfin le moment des retrouvailles entre Sôji et Yuminari. Pourquoi ont-ils tous les deux pris des chemins différents ? L'heure est venue de mettre un terme au duel entre les deux frères rivaux !

Par Meeb, Okane, Frédéric Malet
Chez Bamboo Editions

|

Auteur

Meeb, Okane, Frédéric Malet

Editeur

Bamboo Editions

Genre

Shonen/garçon

Retrouver tous les articles sur Brave Bell Tome 6 par Meeb, Okane, Frédéric Malet

Commenter ce livre

 

Brave Bell Tome 6

Meeb, Okane trad. Frédéric Malet

Paru le 04/02/2026

192 pages

Bamboo Editions

7,95 €

ActuaLitté
9791041112890
