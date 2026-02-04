Brave Bell Tome 6

Entre le coeur et la justice, les desseins d'un fils de yakuza. Les Legal Laugh ont lancé l'assaut sur Shirogane Safety. Ishida, le chef des Brave Bell, laisse Shirahime et ses subordonnés se charger des assaillants afin de s'occuper personnellement de Kuga, son ennemi juré. L'intelligence de Sôji et le courage d'Ishida sont mis à rude épreuve afin de mener à bien un plan risqué contre le monstre de feu ! Au même moment, Shirahime et ses hommes, ainsi que les Brave Bell se heurtent à des Eveillés à la Surpuissance ! C'est alors que vient enfin le moment des retrouvailles entre Sôji et Yuminari. Pourquoi ont-ils tous les deux pris des chemins différents ? L'heure est venue de mettre un terme au duel entre les deux frères rivaux !