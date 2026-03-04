Psychologie de la communication

Cet ouvrage présente les différentes théories psychologiques qui s'appliquent à la communication humaine et les techniques qui en découlent. Il donne en termes simples et accessibles une information scientifiquement fondée sur la manière d'aborder, de comprendre et d'agir la communication. Il s'agit donc d'une initiation à la psychologie sociale de la communication, dans laquelle théorie et méthodologie sont étroitement liées, garantissant ainsi une approche rigoureuse des situations de communication, qui n'exclut pas une visée pratique. Ce livre s'adresse aux étudiants en formation initiale aux sciences humaines ainsi qu'aux futurs travailleurs sociaux mais intéressera également tous ceux qui, dans leurs pratiques professionnelles, sont confrontés aux problèmes de communication.