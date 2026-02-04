Inscription
#Album jeunesse

Ti' Tigre

Smriti Halls, Steve Small, Emmanuelle Beulque

ActuaLitté
Ti' Tigre ne comprend pas pourquoi la réponse à toutes ses questions, qui fusent comme un feu d'artifices, commence toujours par : NON ! Pourtant, il demande bien poliment : Je peux sauter sur le lit jusqu'au plafond ? Je peux manger tout le gâteau ? Je peux aller à l'école en pyjama ? Et ainsi de suite. Un beau jour, alors qu'on lui interdit de monter tout seul au grand toboggan, il n'en peut plus ! C'EST PAS JUSTE ! hurle Ti' Tigre. Oui, mais une fois au sommet, il comprend soudain... C'est vraiment très très très haut. Et en bas, c'est très très très loin. Comment redescendre ? Heureusement, papa et maman ne sont jamais loin...

Par Smriti Halls, Steve Small, Emmanuelle Beulque
Chez Sarbacane Editions

|

Auteur

Smriti Halls, Steve Small, Emmanuelle Beulque

Editeur

Sarbacane Editions

Genre

Autres éditeurs (P à T)

Ti' Tigre

Smriti Halls, Steve Small trad. Emmanuelle Beulque

Paru le 04/02/2026

36 pages

Sarbacane Editions

15,50 €

ActuaLitté
9791040808237
© Notice établie par ORB
