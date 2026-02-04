Ti' Tigre ne comprend pas pourquoi la réponse à toutes ses questions, qui fusent comme un feu d'artifices, commence toujours par : NON ! Pourtant, il demande bien poliment : Je peux sauter sur le lit jusqu'au plafond ? Je peux manger tout le gâteau ? Je peux aller à l'école en pyjama ? Et ainsi de suite. Un beau jour, alors qu'on lui interdit de monter tout seul au grand toboggan, il n'en peut plus ! C'EST PAS JUSTE ! hurle Ti' Tigre. Oui, mais une fois au sommet, il comprend soudain... C'est vraiment très très très haut. Et en bas, c'est très très très loin. Comment redescendre ? Heureusement, papa et maman ne sont jamais loin...