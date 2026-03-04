Inscription
Le travail

Dominique Méda

Qu'est-ce que le travail ? Pourquoi occupe-t-il une place si essentielle dans nos vies et dans la société ? Facteur d'émancipation, de bien-être, source de reconnaissance sociale, le travail est aussi synonyme d'effort, de contrainte, d'inégalités, et parfois d'usure extrême. Dominique Méda interroge notre rapport complexe au travail sous toutes ses formes : rémunéré, bénévole, domestique, créatif. Elle mobilise analyses philosophiques, historiques et sociologiques, convoque Karl Marx, Hannah Arendt ou Simone Weil, tout comme le cinéma, la littérature et le théâtre, en plus de son expérience personnelle. Sa réflexion éclaire l'époque et nous invite à repenser le sens, la place et la valeur du travail dans notre existence pour renouer avec nos besoins et nos espoirs.

Par Dominique Méda
Chez Flammarion

Auteur

Dominique Méda

Editeur

Flammarion

Genre

Sociologie du travail

Le travail

Dominique Méda

Paru le 04/03/2026

224 pages

Flammarion

20,00 €

9782080510259
