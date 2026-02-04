Comment le monde est parti en saucisse

Moi, c'est Célestin, 11 ans, spécialiste mondial de la lutte anti-microbes. Mes trois pires ennemis ? Les bactéries. Le nez morveux de mon petit frère. La bave de son chien, Saucisse. Je rêvais de vacances paisibles. Sans germes, sans drames. Raté. Et puis, une extraterrestre s'est écrasée sur notre toit, a semé des graines de trou noir partout... et il paraît que NOUS aurions, peut-être-un-tout-petit-peu, déclenché la fin du monde. Ah, et avant de tourner la page : merci de reculer d'un mètre. Mesures sanitaires.