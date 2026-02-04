Inscription
#Roman jeunesse

Comment le monde est parti en saucisse

Anne Schmauch, Louis Ghibault

ActuaLitté
Moi, c'est Célestin, 11 ans, spécialiste mondial de la lutte anti-microbes. Mes trois pires ennemis ? Les bactéries. Le nez morveux de mon petit frère. La bave de son chien, Saucisse. Je rêvais de vacances paisibles. Sans germes, sans drames. Raté. Et puis, une extraterrestre s'est écrasée sur notre toit, a semé des graines de trou noir partout... et il paraît que NOUS aurions, peut-être-un-tout-petit-peu, déclenché la fin du monde. Ah, et avant de tourner la page : merci de reculer d'un mètre. Mesures sanitaires.

Par Anne Schmauch, Louis Ghibault
Chez Sarbacane Editions

|

Auteur

Anne Schmauch, Louis Ghibault

Editeur

Sarbacane Editions

Genre

Autres collections (9 à 12 ans

Comment le monde est parti en saucisse

Anne Schmauch

Paru le 04/02/2026

192 pages

Sarbacane Editions

12,90 €

