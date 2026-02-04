Inscription
#Manga

Asaki Yumemishi - Le dit du Genji Tome 6

Miyako Slocombe, Waki Yamato

ActuaLitté
Plusieurs années ont passé depuis la disparition du Genji. Son petit-fils, le prince tiers, et Kaoru, son fils adultérin, sont devenus de beaux jeunes hommes. Yûgiri souhaite que sa sixième fille, d'une beauté exceptionnelle, épouse l'un d'eux. Mais Kaoru, conscient de ne pas être le véritable fils du Genji, rêve de se retirer dans les ordres, tandis que le prince tiers aspire à vivre de nombreuses aventures amoureuses, à l'image du Genji... Le Dit du Genji est une oeuvre majeure de la littérature japonaise du XIe siècle que l'on attribue à Murasaki Shikibu. Elle est considérée comme le premier roman psychologique et représente un témoignage précieux sur la culture, la politique et les moeurs de la période Heian, marquée par de nombreuses mutations et par l'importance de la cour impériale. Jeune veuve, l'autrice devient dame de compagnie à la cour. Son existence au sein de l'élite impériale va lui inspirer cette oeuvre magistrale dans laquelle évoluent près de 300 personnages sur plus de 2000 pages. A travers le destin politique et les intrigues amoureuses du prince Genji, Shikibu nous offre un trésor historique réfléchissant sur la condition féminine et les comportements humains de l'époque. Le Dit du Genji continue d'inspirer de nombreux artistes comme Waki Yamato, dont l'adaptation en manga a été publiée entre 1979 et 1993 dans le prestigieux magazine Mimi des éditions Kodansha. Elle a connu un succès phénoménal avec plus de 18 millions d'exemplaires vendus au Japon. Si cette oeuvre s'inscrit comme le plus grand succès de sa carrière, l'autrice est aussi connue pour d'autres titres écrits en parallèle de AsakiYumeMishi comme Mon chéri Coco ou bien Marc et Marie (Haikara-san Ga Toru)

Par Miyako Slocombe, Waki Yamato
Panini comics

|

Auteur

Miyako Slocombe, Waki Yamato

Editeur

Panini comics

Genre

Shojo/fille

Asaki Yumemishi - Le dit du Genji Tome 6

Waki Yamato trad. Miyako Slocombe

Paru le 04/02/2026

408 pages

Panini comics

19,99 €

ActuaLitté
9791039142960
