"J'ai acheté à la petite fille un pistolet de bazar. Ce n'est pas que je sois une guerrière, je suis même tout le contraire, mais pour faire de l'enfant une féministe, je dois lui viriliser le caractère. Mon pistolet de dix-neuf sous est un élément de virilisation ; par lui elle saura que dans la vie lorsqu'on vous attaque il ne faut pas implorer un défenseur, mais se défendre soi-même". La presse est le champ de bataille favori de la doctoresse Madeleine Pelletier, pionnière d'un féminisme matérialiste radical. Dans ces articles, parus dans des revues scientifiques, socialistes, libertaires, maçonniques et féministes entre 1904 et 1914, elle s'insurge : la femme veut s'émanciper ? Qu'elle refuse le servage, physique comme psychique. Des modes d'emploi pour infiltrer les milieux masculins à la défense de l'avortement, la doctoresse Pelletier vise le patriarcat et tire sans états d'âme, avec une redoutable justesse.

"J'ai acheté un pistolet à la petite fille"

Madeleine Pelletier

Paru le 04/03/2026

400 pages

Flammarion

11,70 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

