Inscription
#Essais

Madame de Sévigné (1926-1696)

Geneviève Haroche-Bouzinac

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Née en 1626, sous le règne de Louis XIII, la marquise de Sévigné côtoie les Grands de son temps : Louis XIV et madame de Maintenon, Fouquet, Turenne et Condé, La Rochefoucauld et madame de Lafayette. Célèbre comme chroniqueuse de la Cour, elle est devenue le modèle de l'écriture à la française. Son style naturel et alerte, son sens de l'observation ont fait de sa correspondance l'un des premiers témoignages sur le Grand Siècle. Derrière cette image, une autre femme mérite d'être découverte : l'orpheline heureuse, la jeune veuve qui affronte l'adversité dans une France belliqueuse, où règne la violence des duels et de la Fronde, la femme séduisante à la conversation espiègle, qui s'entoure des meilleurs écrivains, la tendre mère et la voyageuse intrépide, qui sillonne les routes entre Paris, la Bretagne et la Provence. Dans cette biographie attachante, Geneviève Haroche-Bouzinac dépeint madame de Sévigné et son monde, nous plonge dans son univers, au plus près de son entourage et de ses habitudes de vie. C'est dans ce mouvement du quotidien que se dessine la liberté de ses choix. "Précieuse" au sens où elle se donne du prix, elle participe au mouvement d'émancipation des femmes par la culture. De lettre en lettre, jouant avec les conventions, elle découvre à ses destinataires un moi en devenir, à un moment où l'identité féminine est en voie d'élaboration.

Par Geneviève Haroche-Bouzinac
Chez Flammarion

|

Auteur

Geneviève Haroche-Bouzinac

Editeur

Flammarion

Genre

Biographies

Retrouver tous les articles sur Madame de Sévigné (1926-1696) par Geneviève Haroche-Bouzinac

Commenter ce livre

 

Madame de Sévigné (1926-1696)

Geneviève Haroche-Bouzinac

Paru le 04/03/2026

608 pages

Flammarion

26,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782080154484
9782080154484
© Notice établie par ORB
plus d'informations

