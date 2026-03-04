Inscription
#Roman francophone

Le procès Pelicot

Milo Rau, Servane Dècle

ActuaLitté
"La honte doit changer de camp". Par ces mots comme par sa décision de rendre son procès public, Gisèle Pelicot est devenue un symbole de la lutte contre les violences sexuelles. Prolongeant son geste au théâtre, l'oratorio de Servane Dècle et Milo Rau propose une traversée documentaire au coeur de la banalité du viol et de son traitement judiciaire. Scènes d'interrogatoire, plaidoiries, extraits du dossier, commentaires et entretiens : 40 fragments pour tenter de comprendre ce que ce procès historique dit de nous.

Par Milo Rau, Servane Dècle
Chez Flammarion

|

Auteur

Milo Rau, Servane Dècle

Editeur

Flammarion

Genre

Théâtre - Pièces

Retrouver tous les articles sur Le procès Pelicot par Milo Rau, Servane Dècle

Le procès Pelicot

Milo Rau, Servane Dècle

Paru le 04/03/2026

218 pages

Flammarion

19,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782080153494
9782080153494
© Notice établie par ORB
plus d'informations

