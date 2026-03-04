Inscription
Mes assiettes équilibrées pour toute la journée

Eugénie Derousseau

ActuaLitté
Envie de poursuivre l'aventure du rééquilibrage avec toujours plus de gourmandise ? Eugénie Derousseau, alias @ginie. healthylife, revient avec un tome 2 encore plus inspirant ! Après avoir transformé son quotidien et perdu 20 kilos en alliant rééquilibrage alimentaire et plaisir, Eugénie a prouvé que bien manger rime avec gourmandise et simplicité. Elle a conçu 100 nouvelles recettes pour vous prouver qu'une alimentation saine peut être variée, savoureuse et accessible à tous. Au menu : des apéritifs malins (bruschetta de tomates, mini-burgers de patates douces...), des salades revisitées (salade de lentilles croustillantes, melon et feta panée...), des plats réconfortants et légers (tarte tatin salée, cordon-bleu farci...), des petits-déjeuners et collations énergétiques (barres de riz soufflé, carré cookie sans cuisson...), et des desserts healthy qui font craquer (brookie, flan aux abricots...). Parce que le rééquilibrage, c'est aussi une histoire de liberté et de plaisir !

Par Eugénie Derousseau
Chez Larousse

|

Auteur

Eugénie Derousseau

Editeur

Larousse

Genre

Cuisine bio, diététique, équil

Mes assiettes équilibrées pour toute la journée

Eugénie Derousseau

Paru le 04/03/2026

184 pages

Larousse

19,99 €

9782036091757
