Les soeurs de la résistance

Tremblante, Hana glisse un bout de papier entre deux miches de pain. Si ce message tombe entre de mauvaises mains, la vie de sa famille sera en danger... Son coeur bat à tout rompre tandis qu'elle se faufile dans les rues bombardées de Varsovie où les nazis patrouillent sans relâche. Elle travaille pour la Résistance dans le ghetto où sont parqués tous les Juifs. Chaque jour, les Allemands fusillent et torturent les habitants. Avec l'aide de ses soeurs de combat, elle espère libérer la ville et déclencher le soulèvement. Mais Hana a le coeur lourd. Depuis des mois, elle est sans nouvelles d'Emil, son fiancé, engagé comme pilote de chasse. Et lorsqu'elle croise le regard d'un officier SS, le temps se fige. Un geste, un mot, et tout pourrait s'effondrer. Mais pour Emil, elle est prête à risquer sa vie. Pour qu'un jour enfin, ils puissent vivre libres et heureux...