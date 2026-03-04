Qui n'a jamais rêvé de faire son propre pain ? Bonne nouvelle : c'est à la portée de tous ! Ce guide accessible et inspirant sera parfait pour vous lancer et vous accompagnera pas à pas pour réussir vos pains maison. - 48 pages illustrées pour tout comprendre sur le pain, entre recettes, techniques, anecdotes et conseils pratiques. - Avec ou sans levain, au robot ou à la main, au four ou en cocotte : toutes les méthodes sont expliquées pour s'adapter à vos envies et à votre matériel. - Des recettes variées : pain de campagne, focaccia, pita, bagels, pain complet, pain aux olives, brioché ou rustique... il y en a pour tous les goûts !