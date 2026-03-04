Inscription
#Beaux livres

Vallée du Lot et Bastides en Lot-et-Garonne

Le Routard

ActuaLitté
Le tourisme local est une tendance qui se confirme, découvrez le Pays Vallée du Lot, un territoire sauvage et préservé, à proximité de la forêt des Landes Le pays Vallée du Lot et Bastides offre une diversité insoupçonnée de paysages, de vallons, de cours d'eau et de sites sauvages, une agriculture bien vivante et une richesse architecturale qui réserve des découvertes culturelles séduisantes. Le long de la vallée, s'étendent les vergers de prune d'ente ; les plantations de noisetiers s'alignent en bataillons bien ordonnés ; tandis que sur les coteaux et au-delà, quelques vignobles produisent du bon vin pour accompagner les productions de ce territoire gâté par la nature. Amoureux du tourisme vert, prenez le temps de musarder en suivant les itinéraires à la découverte de beaux villages médiévaux, bastides, châteaux et points de vue de toute beauté. On comprend mieux pourquoi Stendhal surnomma ce petit coin du Sud-Ouest la "Toscane française " ... Dans Le Routard Vallée du Lot et bastides, vous trouverez : - Toutes les infos utiles pour découvrir le territoire ; - Tous nos coups de coeur illustrés : des incontournables aux visites hors des sentiers battus ; - des itinéraires thématiques et géographiques, avec toutes les infos et astuces dont vous avez besoin pour profiter pleinement de votre séjour ; - des activités (embarquer pour une croisière sur le Lot, s'aventurer dans les grottes de Lastournelle ou de Fontirou,) des visites (découvrir les rues de Pujols, visiter le château de Bonaguil) à partager en famille, entre amis ou en solo ; - des anecdotes surprenantes. Merci à tous les Routards qui sont solidaires de nos convictions depuis 50 ans : liberté et indépendance d'esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.

Par Le Routard
Chez Hachette

|

Auteur

Le Routard

Editeur

Hachette

Genre

Aquitaine

Vallée du Lot et Bastides en Lot-et-Garonne

Le Routard

Paru le 04/03/2026

112 pages

Hachette

9,90 €

ActuaLitté
9782017357759
