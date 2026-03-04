Inscription
#Roman jeunesse

Le piège des Explorateurs !

Hachette Jeunesse, Pokemon

Les Electacleurs Volants unissent leurs forces pour détruire le dispositif mis en place par les Explorateurs pour capturer le Rayquaza noir. Quelle surprise quand le puissant Pokémon accepte d'affronter Liko et Rhod dans un combat exaltant ! Les jeunes Dresseurs vont devoir redoubler d'efforts et d'ingéniosité pour arriver à leurs fins... La série TV Pokémon Les Horizons adaptée en romans ! - Pour tous les fans de l'univers Pokémon - Les aventures de Liko et Rhod, dans le monde plein de mystères des Pokémon - Richement illustré par des images de la série TVDès 6 ans.

Chez Hachette

Auteur

Hachette Jeunesse, Pokemon

Editeur

Hachette

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

Paru le 04/03/2026

64 pages

Hachette

5,90 €

9782017355120
