#Essais

Résister à l'Ouest ?

François Gatineau

En mai 1940, quelques jours après le début de l'attaque allemande, les lignes françaises sont débordées et, malgré le courage des défenseurs, les colonnes de Panzer foncent vers la Manche. Voyant le moment où les divisions allemandes pourront enfoncer le front, le président du conseil Paul Reynaud propose le 29 mai au comité de guerre l'idée d'un réduit défensif autour d'un port de guerre en Bretagne. Son ambition n'est pas de transformer l'Ouest de la France en forteresse mais plutôt d'en faire une passerelle pour se rapprocher des Anglais et permettre au plus grand nombre de soldats de rejoindre l'Afrique du Nord. Ni le général en chef Weygand ni l'amiral Darlan ne s'opposent à ce projet. Mais rien ne se déroule comme prévu et à peine quinze jours plus tard, les Allemands avancent vers la péninsule. A Saumur, Lorient, Cherbourg ou Brest, quelques troupes françaises, totalement abandonnées à elles-mêmes, devront compter sur leur seule détermination pour mener des combats désespérés et freiner quelques jours ou quelques heures l'avance allemande. Que s'est-il passé pendant ces deux semaines au sommet de l'état et à l'état-major pour expliquer une telle impuissance ? C'est la question à laquelle François Gatineau répond dans cette étude qui croise témoignages et archives. François Gatineau est pilote et historien. Après Les trois jours qui ont fait tomber la France (2023) et La guerre des Alliés commence en Scandinavie (2024), il poursuit avec ce troisième volume son analyse détaillée de l'effondrement politique et militaire de 1940.

Par François Gatineau
Chez Editions du Toucan

|

Auteur

François Gatineau

Editeur

Editions du Toucan

Genre

Résistance

Résister à l'Ouest ?

François Gatineau

Paru le 04/02/2026

185 pages

Editions du Toucan

18,00 €

9782810013197
