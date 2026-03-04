Inscription
#Beaux livres

Tout chocolat !

Ahorine

ActuaLitté
Un cahier de coloriages de 64 pages sur la thématique de la gourmandise, ambiance kawaii. Des dessins très détaillés, drôles et affectifs, en noir et blanc, à colorier selon ses envies : 8 grandes scènes en double page, 23 scènes en page simple, mais aussi des petites illustrations et motifs. Sujets proposés : scènes gourmandes de la vie quotidienne (boutique de confiseries, table de goûter, atelier de créations en chocolat, shopping et dégustation de glaces, café gourmand en terrasse, etc.). Personnages incarnés par toutes sortes de petits animaux très mignons (oursons, lapins, chats, etc.).

Par Ahorine
Chez Hachette

|

Auteur

Ahorine

Editeur

Hachette

Genre

Coloriage, gommettes et autoco

Commenter ce livre

 

Tout chocolat !

Ahorine

Paru le 04/03/2026

64 pages

Hachette

7,95 €

ActuaLitté
9782017347170
© Notice établie par ORB
