Tout chocolat !

Un cahier de coloriages de 64 pages sur la thématique de la gourmandise, ambiance kawaii. Des dessins très détaillés, drôles et affectifs, en noir et blanc, à colorier selon ses envies : 8 grandes scènes en double page, 23 scènes en page simple, mais aussi des petites illustrations et motifs. Sujets proposés : scènes gourmandes de la vie quotidienne (boutique de confiseries, table de goûter, atelier de créations en chocolat, shopping et dégustation de glaces, café gourmand en terrasse, etc.). Personnages incarnés par toutes sortes de petits animaux très mignons (oursons, lapins, chats, etc.).