Les corsaires du vide

Les Eclats Stellaires sont des corsaires Aeldari, rôdeurs et pillards du Vide, et Myrin Aube-d'Orage est l'un de leur plus brillants meneurs. Lorsque son conflit avec les Boukaniers Sal'Kroût' d'Uzgul eul'Magnifik escalade de manière inattendue, Myrin est forcé de s'allier à Taenar Leotharan, un amiral exodite, exilé de son ancien vaisseau-monde Ilmaren. Alors que Taenar est forcé de s'adapter à la vie sans entrave des corsaires, pour qui la liberté est à double tranchant, Myrin doit faire face à ses propres défis. Si l'autorité d'un Eclat Stellaire est dépendante du succès de son dernier raid et des caprices de leur commandeur redoutée, Princesse Tishria, alors Uzgul et ses flibustiers ne sont peut-être pas la menace la plus mortelle...