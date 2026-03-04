Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Imaginaire

Les corsaires du vide

Mike Brooks

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Les Eclats Stellaires sont des corsaires Aeldari, rôdeurs et pillards du Vide, et Myrin Aube-d'Orage est l'un de leur plus brillants meneurs. Lorsque son conflit avec les Boukaniers Sal'Kroût' d'Uzgul eul'Magnifik escalade de manière inattendue, Myrin est forcé de s'allier à Taenar Leotharan, un amiral exodite, exilé de son ancien vaisseau-monde Ilmaren. Alors que Taenar est forcé de s'adapter à la vie sans entrave des corsaires, pour qui la liberté est à double tranchant, Myrin doit faire face à ses propres défis. Si l'autorité d'un Eclat Stellaire est dépendante du succès de son dernier raid et des caprices de leur commandeur redoutée, Princesse Tishria, alors Uzgul et ses flibustiers ne sont peut-être pas la menace la plus mortelle...

Par Mike Brooks
Chez Games Workshop

|

Auteur

Mike Brooks

Editeur

Games Workshop

Genre

Science-fiction

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les corsaires du vide par Mike Brooks

Commenter ce livre

 

Les corsaires du vide

Mike Brooks trad. Loïc Masson

Paru le 04/03/2026

400 pages

Games Workshop

15,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9781836094029
9781836094029
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.