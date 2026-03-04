Inscription
#Roman jeunesse

La chasse aux oeufs !

Rosalind Elland-Goldsmith, Vayounette

ActuaLitté
C'est jour de fête au poney-club ! A l'occasion de Pâques, une grande chasse aux oeufs attend Mila, Romy et Iris. Pour résoudre les énigmes du jeu de piste, il leur faudra découvrir ce qu'est le "pansage". Au pas, au trot et au galop, vive la magie à portée de sabots ! Les trois amies partent à Poneylia percer les sercrets des soins aux chevaux en s'excercant avec... des licornes ! Et pour récompenser chaque défi relevé : des oeufs en chocolat enchantés sont à récolter. Dés 6 ans, à lire seul ou accompagné(e) !

Par Rosalind Elland-Goldsmith, Vayounette
Chez Play Bac

|

Auteur

Rosalind Elland-Goldsmith, Vayounette

Editeur

Play Bac

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

La chasse aux oeufs !

Rosalind Elland-Goldsmith, Vayounette

Paru le 04/03/2026

32 pages

Play Bac

5,99 €

ActuaLitté
9791070160176
© Notice établie par ORB
