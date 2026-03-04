La chasse aux oeufs !

C'est jour de fête au poney-club ! A l'occasion de Pâques, une grande chasse aux oeufs attend Mila, Romy et Iris. Pour résoudre les énigmes du jeu de piste, il leur faudra découvrir ce qu'est le "pansage". Au pas, au trot et au galop, vive la magie à portée de sabots ! Les trois amies partent à Poneylia percer les sercrets des soins aux chevaux en s'excercant avec... des licornes ! Et pour récompenser chaque défi relevé : des oeufs en chocolat enchantés sont à récolter. Dés 6 ans, à lire seul ou accompagné(e) !