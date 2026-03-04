A Couple of Cuckoos Tome 25

Coucou, c'est Hiro ! Notre voyage de fin d'études à Kyoto se poursuit. Cette fois, c'est Erika qui mène la danse : direction un hôtel du groupe Amanoya, pour confectionner des dangos. On va se régaler ! #miam J'aimerais profiter de la beauté de la ville en toute tranquillité mais c'est sans compter le mystérieux jeune homme en tenue de cérémonie qui nous attend en plein milieu d'un célèbre pont... Que peut-il bien nous vouloir ? #garçonmystère De retour au lycée, Nagi se voit confier une mission délicate. Il doit aider Sachi, très courtisée par les clubs de l'établissement, à trouver l'activité la plus susceptible de lui convenir ! #unclubpoursachi