Comment je n'ai pas sauvé la terre

A perte de vue, la mer, sublime. Au sol, d'innombrables lambeaux de plastique noirs accrochés aux herbes. Ces déchets jonchant les falaises bretonnes intriguent une journaliste au cours de ses promenades. Qui les laisse là, et pourquoi ? Sont-ils aussi inoffensifs qu'on le prétend ? Pour le savoir, elle se lance dans une enquête insolite qui l'amène à travailler chez une famille de maraîchers et nouer des liens avec eux. Des champs de cocos aux labos des biochimistes, d'une usine de recyclage aux bureaux sécurisés des magnats de la plasticulture, elle va remonter la Filière et percer, au fil de ses rencontres, les secrets bien gardés du système agro-industriel. Cette fiction documentaire aux accents poétiques relate avec une tendre ironie les péripéties de la narratrice, qui, à défaut de sauver la terre, dénonce les conséquences néfastes de nos modes de production alimentaire.