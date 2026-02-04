Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

Comment je n'ai pas sauvé la terre

Stéphanie Arc

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
A perte de vue, la mer, sublime. Au sol, d'innombrables lambeaux de plastique noirs accrochés aux herbes. Ces déchets jonchant les falaises bretonnes intriguent une journaliste au cours de ses promenades. Qui les laisse là, et pourquoi ? Sont-ils aussi inoffensifs qu'on le prétend ? Pour le savoir, elle se lance dans une enquête insolite qui l'amène à travailler chez une famille de maraîchers et nouer des liens avec eux. Des champs de cocos aux labos des biochimistes, d'une usine de recyclage aux bureaux sécurisés des magnats de la plasticulture, elle va remonter la Filière et percer, au fil de ses rencontres, les secrets bien gardés du système agro-industriel. Cette fiction documentaire aux accents poétiques relate avec une tendre ironie les péripéties de la narratrice, qui, à défaut de sauver la terre, dénonce les conséquences néfastes de nos modes de production alimentaire.

Par Stéphanie Arc
Chez Rivages

|

Auteur

Stéphanie Arc

Editeur

Rivages

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Comment je n'ai pas sauvé la terre par Stéphanie Arc

Commenter ce livre

 

Comment je n'ai pas sauvé la terre

Stéphanie Arc

Paru le 04/02/2026

192 pages

Rivages

19,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782743669096
9782743669096
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Grande Librairie : avant c'était mieux ? Un autre regard sur hier La classification des livres jeunesse proposée par le RN inquiète auteurs et éditeurs Pouvoir, restructurations, défiance : l’ère Olivennes commence chez Editis La Grande Librairie : quand les écrivains parlent de nos failles
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.