#Roman francophone

L'as de coeur

Morgane Moncomble

Entre vengeance, mensonges et secrets, tout devient possible à Las Vegas... S'il y a bien une chose que Rose et Levi ont en commun, autre qu'un passé sombre, c'est le poker. Elle est née avec un don ; il a passé sa vie à dépouiller les casinos du monde entier pour un jour devenir le meilleur. Arrivé à son apogée, un seul obstacle se dresse devant lui : Tito Ferragni, sa némésis de toujours. Si son honneur lui a jusqu'ici évité de révéler au public les nombreuses tricheries de Tito, Levi refuse de se laisser faire plus longtemps. Cette année, un seul homme remportera le Tournoi Mondial de Poker, et ce sera lui. Pour cela, il fait appel à Rose, un détecteur de mensonges sur pattes en recherche d'argent facile. Capable d'affirmer qui bluffe et qui dit la vérité, elle accepte de devenir son arme secrète. Mais si Levi refuse de se laisser distraire par l'attirance qu'il ressent envers elle, Rose compte bien lui rendre la tâche difficile.

Par Morgane Moncomble
Chez Hugo et Compagnie

|

Auteur

Morgane Moncomble

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Romance sexy

L'as de coeur

Morgane Moncomble

Paru le 04/03/2026

544 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

9791042904098
