Enseignements artistiques

L'Observatoire est une revue semestrielle (juin-décembre), éditée par l'Observatoire des politiques culturelles (OPC) depuis 1991, pour décrypter les enjeux artistiques et culturels d'aujourd'hui au regard des transformations de la société et des politiques publiques. En 2023, l'OPC a confié aux Presses universitaires de Grenoble la diffusion et la commercialisation de sa revue, réaffirmant ainsi un ancrage académique et une proximité territoriale avec cette maison d'édition indépendante depuis plus de 50 ans, coopérative spécialisée en sciences humaines et sociales et en français langue étrangère. Chaque numéro consacre dix articles à un sujet de politique culturelle. La nouvelle formule de L'Observatoire articule revue papier et média en ligne, deux productions complémentaires pour documenter les politiques culturelles : mondes de l'art, dimensions culturelles d'autres questions comme l'écologie, le numérique, l'éducation, la citoyenneté, les projets de territoire, avec une ouverture sur l'international et divers domaines d'action publique. Bonus numérique : LE MEDIA (dossiers thématiques enrichis, articles, podcasts, vidéos en accès libre...) permet de découvrir chaque semaine des contenus complémentaires de la revue papier ! Rendez-vous sur www. observatoire-culture. net