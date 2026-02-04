Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Beaux livres

Enseignements artistiques

Vincent Guillon

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'Observatoire est une revue semestrielle (juin-décembre), éditée par l'Observatoire des politiques culturelles (OPC) depuis 1991, pour décrypter les enjeux artistiques et culturels d'aujourd'hui au regard des transformations de la société et des politiques publiques. En 2023, l'OPC a confié aux Presses universitaires de Grenoble la diffusion et la commercialisation de sa revue, réaffirmant ainsi un ancrage académique et une proximité territoriale avec cette maison d'édition indépendante depuis plus de 50 ans, coopérative spécialisée en sciences humaines et sociales et en français langue étrangère. Chaque numéro consacre dix articles à un sujet de politique culturelle. La nouvelle formule de L'Observatoire articule revue papier et média en ligne, deux productions complémentaires pour documenter les politiques culturelles : mondes de l'art, dimensions culturelles d'autres questions comme l'écologie, le numérique, l'éducation, la citoyenneté, les projets de territoire, avec une ouverture sur l'international et divers domaines d'action publique. Bonus numérique : LE MEDIA (dossiers thématiques enrichis, articles, podcasts, vidéos en accès libre...) permet de découvrir chaque semaine des contenus complémentaires de la revue papier ! Rendez-vous sur www. observatoire-culture. net

Par Vincent Guillon
Chez Presses Universitaires de Grenoble

|

Auteur

Vincent Guillon

Editeur

Presses Universitaires de Grenoble

Genre

Ecrits sur l'art

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Enseignements artistiques par Vincent Guillon

Commenter ce livre

 

Enseignements artistiques

Vincent Guillon

Paru le 04/02/2026

96 pages

Presses Universitaires de Grenoble

19,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782706158421
9782706158421
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Grande Librairie : avant c'était mieux ? Un autre regard sur hier La classification des livres jeunesse proposée par le RN inquiète auteurs et éditeurs Pouvoir, restructurations, défiance : l’ère Olivennes commence chez Editis La Grande Librairie : quand les écrivains parlent de nos failles
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.