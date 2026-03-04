Witch and Mercenary Tome 2

Apprendre à vivre, pas seulement à survivre. Se faire des alliés, pas des ennemis. Pour la sorcière et le mercenaire, une nouvelle vie commence. Le secret pour se fondre dans la société humaine, c'est de se faire des amis et non des ennemis. Siasha commence une toute nouvelle vie en Outre-Terre, là où la magie est monnaie courante. Devenue aventurière, la sorcière est bien décidée à gravir les échelons le plus rapidement possible, et elle y parvient sans mal en se frottant à plus fort qu'elle... Entre Zig, le combattant sans peur ni reproche, et Siasha, la nouvelle aux pouvoirs démesurés... le duo n'est pas près de passer inaperçu.