Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Manga

Witch and Mercenary Tome 2

Chohokiteki Kaeru, Miyagi Makoto

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Apprendre à vivre, pas seulement à survivre. Se faire des alliés, pas des ennemis. Pour la sorcière et le mercenaire, une nouvelle vie commence. Le secret pour se fondre dans la société humaine, c'est de se faire des amis et non des ennemis. Siasha commence une toute nouvelle vie en Outre-Terre, là où la magie est monnaie courante. Devenue aventurière, la sorcière est bien décidée à gravir les échelons le plus rapidement possible, et elle y parvient sans mal en se frottant à plus fort qu'elle... Entre Zig, le combattant sans peur ni reproche, et Siasha, la nouvelle aux pouvoirs démesurés... le duo n'est pas près de passer inaperçu.

Par Chohokiteki Kaeru, Miyagi Makoto
Chez Bamboo Editions

|

Auteur

Chohokiteki Kaeru, Miyagi Makoto

Editeur

Bamboo Editions

Genre

Shonen/garçon

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Witch and Mercenary Tome 2 par Chohokiteki Kaeru, Miyagi Makoto

Commenter ce livre

 

Witch and Mercenary Tome 2

Chohokiteki Kaeru, Miyagi Makoto trad. Camille Velien

Paru le 04/03/2026

176 pages

Bamboo Editions

7,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791041113217
9791041113217
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.