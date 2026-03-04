Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Bande dessinée jeunesse

Un bout du monde

Célia Garino

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
" Moi, mon avenir, j'lui ai dit merde. " Kelvin, 15 ans, déteste la vie et le reste. C'est avec trois t-shirts dans son sac à dos (et parce qu'il a foutu le feu au reste de ses affaires) qu'il part du dernier foyer où il vivait. Lui qui ne voulait qu'une chose, qu'on l'oublie et qu'on lui fiche la paix, le voilà servi... Dans la voiture qui file sur les petites routes de campagne, l'adolescent rumine. Là où on l'envoie, son unique et dernière chance, c'est littéralement le " Bout du Monde ", et un foyer qui a un nom d'impasse, ça ne peut rien augurer de bon. Rien, vraiment ?

Par Célia Garino
Chez Sarbacane Editions

|

Auteur

Célia Garino

Editeur

Sarbacane Editions

Genre

Romans, témoignages & Co

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Un bout du monde par Célia Garino

Commenter ce livre

 

Un bout du monde

Célia Garino

Paru le 04/03/2026

368 pages

Sarbacane Editions

16,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791040809388
9791040809388
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.