Un bout du monde

" Moi, mon avenir, j'lui ai dit merde. " Kelvin, 15 ans, déteste la vie et le reste. C'est avec trois t-shirts dans son sac à dos (et parce qu'il a foutu le feu au reste de ses affaires) qu'il part du dernier foyer où il vivait. Lui qui ne voulait qu'une chose, qu'on l'oublie et qu'on lui fiche la paix, le voilà servi... Dans la voiture qui file sur les petites routes de campagne, l'adolescent rumine. Là où on l'envoie, son unique et dernière chance, c'est littéralement le " Bout du Monde ", et un foyer qui a un nom d'impasse, ça ne peut rien augurer de bon. Rien, vraiment ?