#Essais

L'origine du temps

Marcel Filoche, Thomas Hertog

ActuaLitté
Dans ce livre, Thomas Hertog présente la dernière théorie de Stephen Hawking, dont il a été le plus proche ami et collaborateur : une nouvelle perspective, darwinienne, sur les origines de l'Univers. Stephen Hawking et Thomas Hertog ont travaillé côte à côte pendant vingt ans sur une théorie quantique du cosmos. Poussant leur exploration du Big Bang au plus près des origines ultimes du monde, ils ont identifié un niveau d'évolution plus profond dans lequel les lois physiques se transforment et se simplifient jusqu'à ce que les particules, les forces et le temps lui-même s'évanouissent. Cette découverte conduit à une idée révolutionnaire : les lois de la physique ne sont pas gravées dans la pierre comme des commandements divins, mais elles naissent et évoluent en même temps que l'Univers qu'elles gouvernent, à mesure qu'il prend forme. Ce pourrait bien être le plus grand héritage que nous lègue Stephen Hawking. Un bouleversement dans notre façon de penser notre place dans l'ordre du cosmos. Un livre enthousiasmant, profondément neuf, clair et accessible.

Par Marcel Filoche, Thomas Hertog
Chez Editions Odile Jacob

|

Auteur

Marcel Filoche, Thomas Hertog

Editeur

Editions Odile Jacob

Genre

Cosmologie - Histoire

L'origine du temps

Thomas Hertog trad. Marcel Filoche

Paru le 04/02/2026

420 pages

Editions Odile Jacob

11,50 €

9782415014452
© Notice établie par ORB
