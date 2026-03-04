Inscription
#Album jeunesse

C'est l'histoire d'une grenouille

Agnès de Lestrade, Guillaume Plantevin

Après l'histoire en boucle de l'éléphant pas content, puis l'histoire en rimes de l'hippo qui chante faux dans son marigot, direction la ferme pour un nouveau bestiaire drolatique ! Entre le cochon ronchon, la poule pas cool et le lapin qui cherche ses carottes, crotte ! c'est l'histoire-randonnée de cinq animaux à qui on a volé leurs victuailles. On s'accuse mutuellement, on se crie dessus, jusqu'à ce qu'on trouve le vrai coupable... et là, motus et bouche cousue ! Car c'est le Grand Méchant Loup qui a fait le coup...

Par Agnès de Lestrade, Guillaume Plantevin
Chez Sarbacane Editions

Auteur

Agnès de Lestrade, Guillaume Plantevin

Editeur

Sarbacane Editions

Genre

Tout-carton

ActuaLitté
