Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Album jeunesse

Petites comptines pour rire

Ilaria Falorsi

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Offrez un moment tendre et drôle à votre tout-petit avec ce livre sonore qui reprend des comptines humoristiques. Sept comptines poilantes La Barbichette, Am stram gram, Pirouette cacahuète, Un éléphant qui se balançait, Le Bon Roi Dagobert, Au feu, les pompiers, Un pou, une puce. Un livre pour observer et fredonner Chaque comptine est accompagnée d'une illustration humoristique et expressive, menant ainsi l'enfant à non seulement chanter mais aussi à observer... le tout en rigolant. Parfait pour être autonome Une solide fabrication, de gros boutons faciles à déclencher : chaque livre de la collection des "Contes et comptines à écouter" encourage l'autonomie du tout-petit, qui découvre un univers musical, tranquillement, comme un grand. Des illustrations gaies et colorées Ilaria Falorsi donne vie avec talent aux personnages de ces comptines. Très expressifs, ils accompagnent parfaitement les chansons pour un moment encore plus amusant.

Par Ilaria Falorsi
Chez Editions Milan

|

Auteur

Ilaria Falorsi

Editeur

Editions Milan

Genre

Livres sonores

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Petites comptines pour rire par Ilaria Falorsi

Commenter ce livre

 

Petites comptines pour rire

Ilaria Falorsi

Paru le 04/02/2026

14 pages

Editions Milan

14,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782408058708
9782408058708
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Grande Librairie : avant c'était mieux ? Un autre regard sur hier La classification des livres jeunesse proposée par le RN inquiète auteurs et éditeurs Pouvoir, restructurations, défiance : l’ère Olivennes commence chez Editis La Grande Librairie : quand les écrivains parlent de nos failles
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.