Petites comptines pour rire

Offrez un moment tendre et drôle à votre tout-petit avec ce livre sonore qui reprend des comptines humoristiques. Sept comptines poilantes La Barbichette, Am stram gram, Pirouette cacahuète, Un éléphant qui se balançait, Le Bon Roi Dagobert, Au feu, les pompiers, Un pou, une puce. Un livre pour observer et fredonner Chaque comptine est accompagnée d'une illustration humoristique et expressive, menant ainsi l'enfant à non seulement chanter mais aussi à observer... le tout en rigolant. Parfait pour être autonome Une solide fabrication, de gros boutons faciles à déclencher : chaque livre de la collection des "Contes et comptines à écouter" encourage l'autonomie du tout-petit, qui découvre un univers musical, tranquillement, comme un grand. Des illustrations gaies et colorées Ilaria Falorsi donne vie avec talent aux personnages de ces comptines. Très expressifs, ils accompagnent parfaitement les chansons pour un moment encore plus amusant.